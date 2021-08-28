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13:35
نافذة على أفغانستان.. تداعيات تفجير محيط مطار كابل
ردا على هجوم كابل، ضربة أميركية تستهدف مسؤولا عن التخطيط في تنظيم الدولة شرقي أفغانستان، والسفارة الأميركية في كابل تصدر تحذيرا تدعو فيه الأميركيين لمغادرة بوابات المطار فورا.
28/8/2021
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