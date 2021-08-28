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كاميرا الجزيرة ترصد حركة المسافرين بين باكستان وأفغانستان

شهد معبر تشمن الحدودي بين باكستان وأفغانستان حركة عبور كثيفة للمدنيين، حيث دخل نحو 12 ألف باكستاني وأفغاني الى الأراضي الأفغانية خلال ساعات فتح المعبر.