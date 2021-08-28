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04:03

غموض في المشهد الأفغاني

يشكل مطار كابل مسرحا لوفرة الأهداف السهلة التي قد يصعب التوقي منها، والتفجيران الأخيران وقعا -بحسب طالبان- في المنطقة التي تقع تحت مسؤولية الجنود الأميركيين، وهو ما يعني أن المطار ومنطقته..
27/8/2021
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