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غموض في المشهد الأفغاني

يشكل مطار كابل مسرحا لوفرة الأهداف السهلة التي قد يصعب التوقي منها، والتفجيران الأخيران وقعا -بحسب طالبان- في المنطقة التي تقع تحت مسؤولية الجنود الأميركيين، وهو ما يعني أن المطار ومنطقته..