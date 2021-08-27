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الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجيا في مدينة قندهار الأفغانية

تعود الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في مدينة قندهار الأفغانية، وتشهد أسواق المدينة حركة نشيطة بمعظم ساعات اليوم في ظل استقرار أمني ملحوظ.
27/8/2021
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