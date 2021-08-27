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الحصاد (2021/8/26)

تابعت ليلى الشيخلي في الحصاد (2021/8/26) العديد من المواضيع كان من أبرزها: تفجيران انتحاريان يهزان محيط مطار كابل. 60 قتيلا بينهم 12 من قوات المارينز وأكثر من 140 مصابا ضمنهم عناصر من طالبان.