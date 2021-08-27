search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
أوليمبياد طوكيو 2020
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
02:21
الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في أفغانستان
حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية وشيكة في أفغانستان، مؤكدة أن المجاعة تهدد أكثر من ثلث سكان البلاد، التي مزقتها الحروب طوال عدة عقود،
27/8/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
لا مناص للدول الغربية من التنسيق مع حكام أفغانستان الجدد
play
03:08
جرعة من لقاح أسترازينيكا قد تتسبب في تجلط الدم
play
02:04
بغداد تستضيف مؤتمرا دوليا بمشاركة إقليمية ودولية
play
02:48
غموض في المشهد الأفغاني
play
04:03
مقاطع حول هذه القصة
لا مناص للدول الغربية من التنسيق مع حكام أفغانستان الجدد
play
03:08
جرعة من لقاح أسترازينيكا قد تتسبب في تجلط الدم
play
02:04
بغداد تستضيف مؤتمرا دوليا بمشاركة إقليمية ودولية
play
02:48
غموض في المشهد الأفغاني
play
04:03
المزيد من التقارير الإخبارية
لا مناص للدول الغربية من التنسيق مع حكام أفغانستان الجدد
جرعة من لقاح أسترازينيكا قد تتسبب في تجلط الدم
بغداد تستضيف مؤتمرا دوليا بمشاركة إقليمية ودولية
غموض في المشهد الأفغاني
الأكثر قراءة
حسابات جيران أفغانستان.. من المستفيد من فراغ الانسحاب الأميركي؟
استهدف قياديا بتنظيم الدولة في ننغرهار.. البنتاغون وطالبان يقدمان تفاصيل أول رد أميركي على هجوم كابل والإجلاء يتسارع
قيد الاعتقال حاليا.. نجل قيادي بارز من عهد صدام حسين يناشد لإنقاذ والده وهكذا رد الكاظمي
قيس سعيّد يسبقه لسانه ويضيف آية مزعومة إلى القرآن الكريم.. ما الذي قاله؟