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الأمم المتحدة تحذر من كارثة إنسانية في أفغانستان

حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية وشيكة في أفغانستان، مؤكدة أن المجاعة تهدد أكثر من ثلث سكان البلاد، التي مزقتها الحروب طوال عدة عقود،