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01:51
كاميرا الجزيرة ترصد عمليات إجلاء المواطنين الأفغان في مطار كابل
رصدت كاميرا الجزيرة الجسر الجوي الذي تشارك فيه عدة دول حول العالم لإجلاء آلاف المواطنين الأفغان من العاصمة كابل إلى مواقع عدة في العالم.
25/8/2021
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