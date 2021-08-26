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03:14

فلكلور ينافس الموضة العالمية.. صناعة الحقائب اليدوية شمالي العراق

فلكلور ينافس الموضة العالمية.. صناعة الحقائب اليدوية شمالي العراق
26/8/2021
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السفارة الأميركية تطلب من رعاياها مغادرة محيط مطار كابول

02:34
(الجزيرة)

وسط إجراءات احترازية.. انطلاق العام الدراسي الجديد بالأراضي الفلسطينية

02:35
(الجزيرة)

مطالب بإعادة فتح مدارس بيرو التي أغلقت للحد من تفشي وباء كورونا

02:14
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بنجشير الولاية التي يصر أهلها على مقاومة تقدم حركة طالبان

(الجزيرة)

السفارة الأميركية تطلب من رعاياها مغادرة محيط مطار كابول

(الجزيرة)

وسط إجراءات احترازية.. انطلاق العام الدراسي الجديد بالأراضي الفلسطينية

(الجزيرة)

مطالب بإعادة فتح مدارس بيرو التي أغلقت للحد من تفشي وباء كورونا

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