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00:06

طي زعانف الأسماك

طي زعانف الأسماك
26/8/2021
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السمكة المطبوعة ثلاثيا وقابلية زعانفها للطي

(الجزيرة)

السمكة المطبوعة ثلاثيا وصلابة زعانفها

(الجزيرة)

أول أردنية تحصل على رخصة لصيانة الطائرات من أميركا

00:33
(الجزيرة)

قوامه نحو 330 ألفا.. لماذا انهار الجيش الأفغاني سريعا أمام طالبان

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