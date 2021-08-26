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الحصاد (25/8/2021)

تطرق حسن جمول من الدوحة وعبد السلام محمد من كابل في الحصاد إلى تطورات الملف الأفغاني وتطورات الوضع في قطاع غزة. ومن أبرزها إعلان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه ليس هناك موعد نهائي.
25/8/2021
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