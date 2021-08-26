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اتفاق بين لجنة أهالي درعا البلد والنظام برعاية روسية

قال المتحدث باسم لجنة درعا البلد الممثلة للأهالي عدنان المسالمة إن اتفاقا تم بين لجنة أهالي درعا البلد والنظام برعاية روسية لتثبيت وقف إطلاق النار.