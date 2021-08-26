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أول أردنية تحصل على رخصة لصيانة الطائرات من أميركا

أول أردنية تحصل على رخصة لصيانة الطائرات من أميركا
26/8/2021
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قوامه نحو 330 ألفا.. لماذا انهار الجيش الأفغاني سريعا أمام طالبان

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00:06
(الجزيرة)

قوامه نحو 330 ألفا.. لماذا انهار الجيش الأفغاني سريعا أمام طالبان

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جون بولتون للجزيرة مباشر: العالم سيعاني من تبعات خطأ انسحاب أميركا من أفغانستان

epa07801329 US National Security Advisor John Bolton speaks to media at the Palace of Independence in Minsk, Belarus, 29 August 2019. John Bolton visits Belarus. EPA-EFE/TATYANA ZENKOVICH (وكالة الأنباء الأوروبية)
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خبير في الشؤون الأفغانية: من دون استقرار أفغانستان لن يكون هناك استقرار للعالم

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ما طبيعة العلاقات بين تركيا وطالبان؟ وهل ستلعب تركيا دورا في أفغانستان؟

اردوغان (Anadolu)
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كيف يؤثر حجب إثيوبيا للمعلومات الخاصة بسد النهضة على تدفقات النيل في السودان؟

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