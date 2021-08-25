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03:25

جرحى برصاص إسرائيلي على متظاهرين قرب الحدود مع غزة

تحولت المنطقة الحدودية بين قطاع غزة وإسرائيل إلى ساحة كر وفر، وذلك بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين الذين تظاهروا ضد مواصلة الحصارالمفروض عليهم،
25/8/2021
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