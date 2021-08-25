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تطورات عمليات الإجلاء من مطار كابل

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة في طريقها للانتهاء من عمليات الإجلاء من مطار كابل بحلول 31 أغسطس/آب الجاري.