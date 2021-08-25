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الغرب يراقب عن كثب.. الممرات الإنسانية الآمنة أول اختبار لأداء طالبان

أعلنت الدول الغربية أنها تراقب أداء حركة طالبان والسياسة التي تنتهجها في إدارة أفغانستان لتقرر لاحقا طبيعة العلاقة مع الحركة،
24/8/2021
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