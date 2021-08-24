search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
أوليمبياد طوكيو 2020
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
02:02
فن النحت على الفواكه في العراق
“الفاكهة ليست للأكل فقط” شعار يرفعه الشاب العراقي رامي محمد نعمة، ويعمل على إثباته بالإبداع في النحت والرسم على أنواع متعددة من الفواكه، كاليقطين والبطيخ الأصفر والأحمر.
24/8/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
20 عاما من التدخل الأميركي في أفغانستان
play
01:06
آثار مدينة صبراتة الليبية.. أضرار وتدمير بسبب الصراع المسلح
play
02:14
أزمة امتحانات الثانوية للطالب واهله
play
01:41
فلسطين.. سينما في باص لمتعة الأطفال
play
01:29
مقاطع حول هذه القصة
20 عاما من التدخل الأميركي في أفغانستان
play
01:06
آثار مدينة صبراتة الليبية.. أضرار وتدمير بسبب الصراع المسلح
play
02:14
أزمة امتحانات الثانوية للطالب واهله
play
01:41
فلسطين.. سينما في باص لمتعة الأطفال
play
01:29
المزيد من التقارير الإخبارية
20 عاما من التدخل الأميركي في أفغانستان
آثار مدينة صبراتة الليبية.. أضرار وتدمير بسبب الصراع المسلح
أزمة امتحانات الثانوية للطالب واهله
فلسطين.. سينما في باص لمتعة الأطفال
الأكثر قراءة
طالبان ترسّخ سلطتها.. واشنطن وحلفاؤها يسابقون الزمن لإتمام الإجلاء وأنباء عن بدء الانسحاب الأميركي الجمعة
أين سترسو سفينة “نصر الله”؟.. قافلة النفط الإيرانية تربك لبنان.. صمت رسمي وجدل سياسي لا يتوقف
رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟
نظام المُلك يمهد للعثمانيين وصلاح الدين يفكك الدولة العميقة للفاطميين ويحبط ثوراتها المضادة.. تعرف على أهم وزراء الإصلاح