البث الحي
02:02

فن النحت على الفواكه في العراق

“الفاكهة ليست للأكل فقط” شعار يرفعه الشاب العراقي رامي محمد نعمة، ويعمل على إثباته بالإبداع في النحت والرسم على أنواع متعددة من الفواكه، كاليقطين والبطيخ الأصفر والأحمر.
24/8/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

20 عاما من التدخل الأميركي في أفغانستان

01:06
(الجزيرة)

آثار مدينة صبراتة الليبية.. أضرار وتدمير بسبب الصراع المسلح

02:14
(الجزيرة)

أزمة امتحانات الثانوية للطالب واهله

01:41
(الجزيرة)

فلسطين.. سينما في باص لمتعة الأطفال

01:29
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

20 عاما من التدخل الأميركي في أفغانستان

01:06
(الجزيرة)

آثار مدينة صبراتة الليبية.. أضرار وتدمير بسبب الصراع المسلح

02:14
(الجزيرة)

أزمة امتحانات الثانوية للطالب واهله

01:41
(الجزيرة)

فلسطين.. سينما في باص لمتعة الأطفال

01:29
المزيد من التقارير الإخبارية

20 عاما من التدخل الأميركي في أفغانستان

(الجزيرة)

آثار مدينة صبراتة الليبية.. أضرار وتدمير بسبب الصراع المسلح

(الجزيرة)

أزمة امتحانات الثانوية للطالب واهله

(الجزيرة)

فلسطين.. سينما في باص لمتعة الأطفال

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

طالبان ترسّخ سلطتها.. واشنطن وحلفاؤها يسابقون الزمن لإتمام الإجلاء وأنباء عن بدء الانسحاب الأميركي الجمعة

القوات الأميركية زادت عدد رحلات الإجلاء من مطار كابل (الأوروبية)

أين سترسو سفينة “نصر الله”؟.. قافلة النفط الإيرانية تربك لبنان.. صمت رسمي وجدل سياسي لا يتوقف

نصر الله أعلن عن سفن نفط ستصل إلى لبنان بعد السفينة التي قال إنها في طريقها للبلاد (أسوشيتد برس)
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

نظام المُلك يمهد للعثمانيين وصلاح الدين يفكك الدولة العميقة للفاطميين ويحبط ثوراتها المضادة.. تعرف على أهم وزراء الإصلاح