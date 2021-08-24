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فن النحت على الفواكه في العراق

“الفاكهة ليست للأكل فقط” شعار يرفعه الشاب العراقي رامي محمد نعمة، ويعمل على إثباته بالإبداع في النحت والرسم على أنواع متعددة من الفواكه، كاليقطين والبطيخ الأصفر والأحمر.