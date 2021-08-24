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56:30
الحصاد 2021/8/23
ناقش عبد السلام محمد في ملف حصاد (2021/8/23) تطورات المشهد في أفغانستان، ومواصلة الولايات المتحدة إجلاء قواتها ورعاياها والمتعاونين معها من البلاد،
23/8/2021
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