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عمليات الإجلاء من أفغانستان

أقر الرئيس الأميركي جو بايدن بأن إجلاء آلاف الأشخاص من أفغانستان عمل صعب وشاق بغض النظر عن الوقت الذي يتم فيه بدء تلك العملية.