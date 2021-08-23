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عمليات الإجلاء من أفغانستان

أقر الرئيس الأميركي جو بايدن بأن إجلاء آلاف الأشخاص من أفغانستان عمل صعب وشاق بغض النظر عن الوقت الذي يتم فيه بدء تلك العملية.
23/8/2021
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