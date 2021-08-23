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58:47
الحصاد 2021/8/22
ناقش عبد السلام محمد في ملف الحصاد بتاريخ (2021/8/22) التطورات السياسية والميدانية التي تسيطر على المشهد بعد عودة حركة طالبان للحكم في أفغانستان،
22/8/2021
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