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58:47

الحصاد 2021/8/22

ناقش عبد السلام محمد في ملف الحصاد بتاريخ (2021/8/22) التطورات السياسية والميدانية التي تسيطر على المشهد بعد عودة حركة طالبان للحكم في أفغانستان،
22/8/2021
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58:01
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21:37
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