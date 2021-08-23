58:47

الحصاد 2021/8/22

ناقش عبد السلام محمد في ملف الحصاد بتاريخ (2021/8/22) التطورات السياسية والميدانية التي تسيطر على المشهد بعد عودة حركة طالبان للحكم في أفغانستان،