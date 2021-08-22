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58:01
الحصاد 2021/8/21
سلط عبد السلام محمد من كابل في ملف الحصاد بتاريخ (2021/8/21) الضوء على التطورات الميدانية والسياسية إثر سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان،
21/8/2021
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