21:37

نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/8/21

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ 2021/8/21 تفاعل المنصات الاجتماعية حول العالم مع تطورات الوضع في أفغانستان وخاصة الجانب الإنساني منها،