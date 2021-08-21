البث الحي
21:37

نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/8/21

رصدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ 2021/8/21 تفاعل المنصات الاجتماعية حول العالم مع تطورات الوضع في أفغانستان وخاصة الجانب الإنساني منها،
21/8/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد 2021/8/21

58:01
(الجزيرة)

الحصاد (2021/8/17)

57:49
(الجزيرة)

الحصاد (2021/8/14)

58:01
(الجزيرة)

الحصاد 2021/8/12

58:03
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد 2021/8/21

58:01
(الجزيرة)

الحصاد (2021/8/17)

57:49
(الجزيرة)

الحصاد (2021/8/14)

58:01
(الجزيرة)

الحصاد 2021/8/12

58:03
المزيد من النشرات الإخبارية

الحصاد 2021/8/21

(الجزيرة)

الحصاد (2021/8/17)

(الجزيرة)

الحصاد (2021/8/14)

(الجزيرة)

الحصاد 2021/8/12

(الجزيرة)
الأكثر قراءة
logo

شهادة ضابط أميركي: ماذا تعلَّمت من التجسُّس على طالبان؟

logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

كومان يبرر أول تعثر لبرشلونة: المنافسون يتحلون بالشجاعة بعد رحيل ميسي

كومان اعتبر أن نتيجة التعادل مع أتلتيك بلباو كانت عادلة (غيتي)

بالفيديو.. لماذا لا يحاول أي ناد التعاقد مع محمد صلاح رغم تألقه؟

صلاح يحتفل بهدفه الأول هذا الموسم (رويترز)