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01:51

توثيق معالم فلسطين بأيدي أطفالها

يوثق الطفلان الشقيقان الفلسطينيان أحمد وعلي زماعرة شغفهما بالأرض من خلال الصورة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك لأثبات الهوية الفلسطينية لمعالم وطنهم في وجه محاولات التهويد.
21/8/2021
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