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الناتو: الاعتراف بأي حكومة أفغانية يجب أن يكون مشروطا بسلوكها

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إن الاعتراف الدبلوماسي بأي حكومة أفغانية يجب أن يكون مشروطا بسلوكها.