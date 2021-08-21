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02:04
الناتو: الاعتراف بأي حكومة أفغانية يجب أن يكون مشروطا بسلوكها
قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ إن الاعتراف الدبلوماسي بأي حكومة أفغانية يجب أن يكون مشروطا بسلوكها.
21/8/2021
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