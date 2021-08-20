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حكم طالبان لأفغانستان يربك أوروبا ويجبرها على إعادة حساباتها

لم تخف الدول الأوروبية حيرتها وارتباكها بعد وصول حركة طالبان للحكم في أفغانستان، وتبدو مستعدة للتعامل مع الحركة التي تضعها على قائمة الحركات الإرهابية،