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56:21

الحصاد (19/8/2021)

تناول حسن جمول في نشرة “الحصاد” التطورات المتسارعة في الأزمة الأفغانية التي استعرضها من كابل عبد السلام محمد. وغطى فريق الجزيرة في كابل موضوع آلاف العالقين في مطار كابل.
19/8/2021
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