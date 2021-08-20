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56:21
الحصاد (19/8/2021)
تناول حسن جمول في نشرة “الحصاد” التطورات المتسارعة في الأزمة الأفغانية التي استعرضها من كابل عبد السلام محمد. وغطى فريق الجزيرة في كابل موضوع آلاف العالقين في مطار كابل.
19/8/2021
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