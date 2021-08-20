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الثوب التقليدي الفلسطيني بروح جزائرية

يمثل الزي علامة مهمة في الهوية لارتباطه العميق بالتاريخ الإنساني. خديجة بن نيسان، مصممة أزياء جزائرية تخصصت في تصميم الزي التقليدي الفلسطيني ودمجه بأزياء جزائرية.