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وزارة الري السودانية تحذر من فيضانات محتملة لنهر النيل

حذرت وزارة الري السودانية من فيضانات محتملة تهدد الكثيرين بسبب ارتفاع الوارد اليومي من النيل الأزرق، وأعلنت الوزارة أن الوارد اليومي بلغ 600 مليون متر مكعب، ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر.