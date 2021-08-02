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"ما خفي أعظم" يكشف إنتاج الإمارات فيلما هوليوديا وتحريف محتواه للإساءة إلى قطر

كشف “ما خفي أعظم” عبر تسريبات حصرية عن سيطرة أبو ظبي على فيلم هوليودي وتوجيهه للإساءة إلى قطر، وبيّن بوثائق وتسجيلات حصرية كيفية سيطرة أبو ظبي على الفيلم وتحويله إلى فيلم سياسي موجه يخدم أجندتها.
1/8/2021
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