البث الحي
02:43

لغز حرائق تركيا.. عوامل طبيعية أم عمل مدبر؟

شهدت 6 ولايات تركية نحو 100 حريق تسبب في خسائر بشرية وإصابة حوالي 300 آخرين، وبعد أيام من المعارك بين الدفاع المدني التركي وألسنة اللهب يطرح التساؤل التالي: هل هي حرائق عادية شبّت بفعل عوامل طبيعية؟
1/8/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

حر الصيف وانقطاع الكهرباء أنعشا معامل إنتاج الثلج في العراق

02:32
(الجزيرة)

وزارة الري السودانية تحذر من فيضانات محتملة لنهر النيل

01:18
(الجزيرة)

"ما خفي أعظم" يكشف إنتاج الإمارات فيلما هوليوديا وتحريف محتواه للإساءة إلى قطر

03:14
(الجزيرة)

الجيش اللبناني ينشر عناصره في منطقة خلدة

01:38
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

حر الصيف وانقطاع الكهرباء أنعشا معامل إنتاج الثلج في العراق

02:32
(الجزيرة)

وزارة الري السودانية تحذر من فيضانات محتملة لنهر النيل

01:18
(الجزيرة)

"ما خفي أعظم" يكشف إنتاج الإمارات فيلما هوليوديا وتحريف محتواه للإساءة إلى قطر

03:14
(الجزيرة)

الجيش اللبناني ينشر عناصره في منطقة خلدة

01:38
المزيد من البرامج

حر الصيف وانقطاع الكهرباء أنعشا معامل إنتاج الثلج في العراق

(الجزيرة)

وزارة الري السودانية تحذر من فيضانات محتملة لنهر النيل

(الجزيرة)

"ما خفي أعظم" يكشف إنتاج الإمارات فيلما هوليوديا وتحريف محتواه للإساءة إلى قطر

(الجزيرة)

بتسريبات ووثائق حصرية.. "ما خفي أعظم" يكشف إنتاج الإمارات فيلما هوليوديا وتحريف محتواه للإساءة إلى قطر

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

قد تزيح تسلا عن عرش السيارات الكهربائية.. “إي كيو إكس إكس” من مرسيدس القادمة من عالم الخيال

تونس.. مباحثات بين الرئيس ووزير خارجية الجزائر وقوات الأمن تحاصر المحكمة الابتدائية بالعاصمة لاعتقال محام

(الجزيرة)

صدق أو لا تصدق- شاهد.. عراقي يزور قبره منذ 31 عامًا رغم أنه على قيد الحياة

logo

التاريخ الإسلامي لأميركا.. هكذا حُرم العبيد المسلمون حريتهم وتم تنصيرهم بالقوة