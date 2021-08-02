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لغز حرائق تركيا.. عوامل طبيعية أم عمل مدبر؟

شهدت 6 ولايات تركية نحو 100 حريق تسبب في خسائر بشرية وإصابة حوالي 300 آخرين، وبعد أيام من المعارك بين الدفاع المدني التركي وألسنة اللهب يطرح التساؤل التالي: هل هي حرائق عادية شبّت بفعل عوامل طبيعية؟