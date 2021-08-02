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كاميرا الجزيرة تدخل مناطق سيطرة حركة طالبان جنوبي أفغانستان

تمكنت كاميرا الجزيرة من الدخول إلى مناطق سيطرة حركة طالبان بولاية هلمند جنوبي أفغانستان. مراسل الجزيرة استطلع الأوضاع المعيشية والصحية والأمنية هناك.