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02:49
ضعف البنية التحتية لتطوير صناعة الجلود في السودان
أطلقت وزارة الصناعة السودانية مبادرة لجمع جلود الأضاحي. وتستهدف الوزارة تحقيق عوائد بملايين الدولارات عبر الاستفادة من هذه الجلود. ويعاني السودان من ضعف البنية اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
2/8/2021
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