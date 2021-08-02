البث الحي
02:49

ضعف البنية التحتية لتطوير صناعة الجلود في السودان

أطلقت وزارة الصناعة السودانية مبادرة لجمع جلود الأضاحي. وتستهدف الوزارة تحقيق عوائد بملايين الدولارات عبر الاستفادة من هذه الجلود. ويعاني السودان من ضعف البنية اللازمة لتطوير هذه الصناعة.
2/8/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

عام على انفجار مرفأ بيروت والجرح لم يندمل بعد

05:25
(الجزيرة)

مبادرات رسمية وفردية تهتم بالتراث الغنائي الموسيقي الكردي

02:06
(الجزيرة)

المتنزهات الوجه المشرق للصومال والوجهة المفضلة للعائلات

02:24
(الجزيرة)

الكامون الياباني.. قصة لها تاريخ

02:29
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

عام على انفجار مرفأ بيروت والجرح لم يندمل بعد

05:25
(الجزيرة)

مبادرات رسمية وفردية تهتم بالتراث الغنائي الموسيقي الكردي

02:06
(الجزيرة)

المتنزهات الوجه المشرق للصومال والوجهة المفضلة للعائلات

02:24
(الجزيرة)

الكامون الياباني.. قصة لها تاريخ

02:29
المزيد من التقارير الإخبارية

عام على انفجار مرفأ بيروت والجرح لم يندمل بعد

(الجزيرة)

مبادرات رسمية وفردية تهتم بالتراث الغنائي الموسيقي الكردي

(الجزيرة)

المتنزهات الوجه المشرق للصومال والوجهة المفضلة للعائلات

(الجزيرة)

الكامون الياباني.. قصة لها تاريخ

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لم يشاهده أحد.. فيلم “ذا ميسفيتس” عمل سينمائي ركيك للإساءة لقطر

لم تتجاوز إيرادات الفيلم مليونا و240 ألف دولار أغلبها من روسيا والإمارات بينما ميزانيته 15 مليونا (مواقع التواصل)

صراع المعرفة مع الطغاة والغزاة في تاريخنا.. لماذا أحرقت السلطة كتب ابن حزم والغزالي وابن رشد؟

logo

بعيدا عن السيناريو المصري.. المستقبل الوعر للديمقراطية التونسية بعد قرارات قيس سعيد

في ذكراه السنوية الأولى.. هيومن رايتس: أدلة تدين مسؤولين لبنانيين "جنائيا" في انفجار مرفأ بيروت

شخص يقف أمام جدار مطل على مرفأ بيروت المدمر كتبت عليه عبارة &#34;حكومتي فعلت هذا&#34; (رويترز)