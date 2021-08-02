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تركيا.. سرعة الرياح وارتفاع الحرارة يؤثران سلبا على جهود إخماد الحرائق

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديميرلي السيطرة على 125 حريقا من أصل 132 في عموم البلاد. ولفت الوزير إلى أن درجة الحرارة المرتفعة وسرعة الرياح أدتا إلى اتساع رقعة النيران.