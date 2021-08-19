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01:57

لطمأنة العالم.. طالبان تؤكد أنها لن تضيق على الصحافة

أرسلت حركة طالبان إشارات طمأنة للعديد من القوى الدولية تؤكد فيها أن تغييرا كبيرا طرأ على سياستها التي كانت تنتهجها قبل 20 عاما عندما كانت تحكم أفغانستان،
18/8/2021
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