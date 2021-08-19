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بعد تعثرهم بسبب كورونا.. غرفة التجارة تقدم مساعدات للتجار الأردنيين

في مسعى لمساعدة مئات الآلاف من التجار الأردنيين المتعثرين بسبب أزمة كورونا قررت غرفة التجارة الأردنية تقديم مساعدات لهم بحد أقصى يبلغ 4 آلاف