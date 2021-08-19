البث الحي
02:13

بعد تعثرهم بسبب كورونا.. غرفة التجارة تقدم مساعدات للتجار الأردنيين

في مسعى لمساعدة مئات الآلاف من التجار الأردنيين المتعثرين بسبب أزمة كورونا قررت غرفة التجارة الأردنية تقديم مساعدات لهم بحد أقصى يبلغ 4 آلاف
19/8/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد (19/8/2021)

56:21
(الجزيرة)

انخفاض منسوب مياه نهر البارانا بأميركا الجنوبية إلى أدنى مستوى

02:24
(الجزيرة)

المنظمات الأممية تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان

02:02
(الجزيرة)

حكم طالبان لأفغانستان يربك أوروبا ويجبرها على إعادة حساباتها

03:32
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الحصاد (19/8/2021)

56:21
(الجزيرة)

انخفاض منسوب مياه نهر البارانا بأميركا الجنوبية إلى أدنى مستوى

02:24
(الجزيرة)

المنظمات الأممية تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان

02:02
(الجزيرة)

حكم طالبان لأفغانستان يربك أوروبا ويجبرها على إعادة حساباتها

03:32
المزيد من التقارير الإخبارية

الحصاد (19/8/2021)

(الجزيرة)

انخفاض منسوب مياه نهر البارانا بأميركا الجنوبية إلى أدنى مستوى

(الجزيرة)

المنظمات الأممية تحذر من تدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان

(الجزيرة)

حكم طالبان لأفغانستان يربك أوروبا ويجبرها على إعادة حساباتها

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

الحياة قبل اختراع العراقيين للصابون.. لماذا كان ملوك أوروبا يخشون الاستحمام؟

البابليون القدماء هم من اخترعوا الصابون والأدلة على ذلك هي أوان طينية بابلية مؤرخة في 2800 قبل الميلاد (بيكسابي)

معضلة تواجه طالبان.. الغازي الوحيد الذي لن يخرج من أفغانستان

مقاتلو طالبان أظهروا تعلقهم بالتقنية خلال الأيام الأخيرة (مواقع التواصل)
logo

مقبرة الإمبراطوريات.. حين سحق الأفغان جيوش بريطانيا العظمى

أفغانستان.. طالبان تعد بتشكيل حكومة تشمل نساء واتصالات دولية حثيثة لتنسيق المواقف من الحركة

(الجزيرة)