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مدينة باريس تواجه صعوبات أكثر لاعتمادها على السياحة

تواجه منطقة باريس التي تعتمد على السياحة صعوبة أكثر من غيرها من المدن في تجاوز آثار الأزمة الشديدة التي لحقت بها جراء جائحة كورونا.
18/8/2021
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