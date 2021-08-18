search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
تبديل القائمة
منتدى قطر الاقتصادي
ثقافة
رياضة
تبديل القائمة
أوليمبياد طوكيو 2020
يورو 2020
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
57:49
الحصاد (2021/8/17)
تابعت ليلى الشيخلي في الحصاد (2021/8/17) العديد من المواضيع كان من أبرزها: رسائل حركة طالبان بأن الحرب انتهت، وإجبارها الولايات المتحدة بالاعتراف بانتصارها، وتعد بتغيير في نهجها.
17/8/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد (2021/8/14)
play
58:01
الحصاد 2021/8/12
play
58:03
الحصاد (2021/8/11)
play
58:04
الحصاد (2021/8/8)
play
57:55
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد (2021/8/14)
play
58:01
الحصاد 2021/8/12
play
58:03
الحصاد (2021/8/11)
play
58:04
الحصاد (2021/8/8)
play
57:55
المزيد من النشرات الإخبارية
الحصاد (2021/8/14)
الحصاد 2021/8/12
الحصاد (2021/8/11)
الحصاد (2021/8/8)
الأكثر قراءة
الزائر نيبيرو يقترب.. هل حانت نهاية الحياة على الأرض حقا؟
أمر قرآني.. مدعي الجنائية الدولية يطالب الأفغان باستحضار آية في سورة المائدة
غضب على تويتر.. الكلاب الأميركية جلست في مقاعد الطائرة والأفغان تشبثوا بعجلاتها
“الحزام والطريق”.. كيف وضعت أميركا مصير أهم مشروع صيني تحت رحمة طالبان؟