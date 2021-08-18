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الحصاد (2021/8/17)

تابعت ليلى الشيخلي في الحصاد (2021/8/17) العديد من المواضيع كان من أبرزها: رسائل حركة طالبان بأن الحرب انتهت، وإجبارها الولايات المتحدة بالاعتراف بانتصارها، وتعد بتغيير في نهجها.