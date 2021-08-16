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تطورات الأحداث في كابل خلال الساعات الماضية.. ما الذي حدث؟

سيطرت مجموعة من قياديي حركة طالبان على القصر الرئاسي في كابل، ومنه أعلنت أن كل مؤسسات كابل الحكومية ومقراتها الرسمية باتت تحت سيطرتها.