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03:42

تسلسل سقوط العاصمة الأفغانية

دخول مسلحي طالبان إلى العاصمة الأفغانية كابل أعقب سيطرتها على ولايات عدة أخرى في غضون أيام ووصفه محللون بالسريع.
16/8/2021
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