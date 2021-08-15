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متحف للقطع الزجاجية التاريخية في تركيا

يوجد في مدينة إسطنبول التركية متحف متخصص في عرض القطع الزجاجية التاريخية التي يعود معظمها إلى العهدين السلجوقي والعثماني. يعكس المتحف تطور هذه الحرفة القديمة عبر الزمن.