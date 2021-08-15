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01:50
تعرف على مطار كابل الدولي
أنشيء مطار كابل الدولي في الستينيات واستخدمه الجيش السوفياتي قاعدة عسكرية أثناء الحرب (1979 ـ 1989) ثم استعاد الجيش الأفغاني السيطرة عليه، وفي عام 1996 سيطرت عليه حركة طالبان..
15/8/2021
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