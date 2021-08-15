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الحصاد (2021/8/14)

سلط حسن جمول في حصاد (2021/8/14) الضوء على تطورات الوضع الميداني في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على مزيد من الولايات الأفغانية ، في حين أرسلت واشنطن قوات لإخلاء موظفيها الدبلوماسيين>