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58:01
الحصاد (2021/8/14)
سلط حسن جمول في حصاد (2021/8/14) الضوء على تطورات الوضع الميداني في أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على مزيد من الولايات الأفغانية ، في حين أرسلت واشنطن قوات لإخلاء موظفيها الدبلوماسيين>
14/8/2021
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