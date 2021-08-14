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نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/8/14

صدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2021/8/14) أبزر المواضيع التي تصدرت منصات التواصل، وكان من بينها تحية اللبنانيين لجيش بلادهم بعد اقتحامه محطات الوقود ومنع احتكار المحروقات.
14/8/2021
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