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21:49
نشرة الثامنة "نشرتكم" 2021/8/14
صدت نشرة الثامنة “نشرتكم” بتاريخ (2021/8/14) أبزر المواضيع التي تصدرت منصات التواصل، وكان من بينها تحية اللبنانيين لجيش بلادهم بعد اقتحامه محطات الوقود ومنع احتكار المحروقات.
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14/8/2021
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