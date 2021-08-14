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أفغانستان.. حقائق وأرقام

مع تسارع سقوط الولايات في أيدي حركة طالبان تظهر خريطة السيطرة أن ثلثي مساحة أفغانستان باتا خارج سيطرة الحكومة في ظل معطيات ديموغرافية وجغرافية تعطي هذا البلد ميزات جيوستراتيجية.
14/8/2021
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