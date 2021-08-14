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01:49
أحداث متسارعة على الأرض في أفغانستان
تطورات متسارعة على الأرض في أفغانستان؛ فقد وسعت حركة طالبان سيطرتها داخل ولايات جديدة، أبرزها بكتيا وبكتيكا ولوغر، وبذلك أصبحت الحركة على بعد 70 كيلومترا من العاصمة كابل.
14/8/2021
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