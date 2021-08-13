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سيطرة حركة طالبان على 7 ولايات جديدة في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان سيطرتها على 7 ولايات جديدة في أفغانستان خلال الساعات الماضية. وبذلك، يرتفع عدد الولايات التي تقول طالبان إنها أصبحت تحت سيطرتها إلى 17 ولاية.
13/8/2021
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