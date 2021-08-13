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الحصاد 2021/8/12

سلّط حسن جمول في “الحصاد” (2021/8/12) الضوء على تطورات الوضع الميداني في أفغانستان، وتطورات الحوار في الدوحة، كما توقف عند تطورات أزمة الملف النووي الإيراني، وناقش كذلك الحرائق المشتعلة في الجزائر >