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58:03

الحصاد 2021/8/12

سلّط حسن جمول في “الحصاد” (2021/8/12) الضوء على تطورات الوضع الميداني في أفغانستان، وتطورات الحوار في الدوحة، كما توقف عند تطورات أزمة الملف النووي الإيراني، وناقش كذلك الحرائق المشتعلة في الجزائر >
12/8/2021
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