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قفازات مبتكرة تعيد الروح لأصابع عازف برازيلي

تمكن المايسترو البرازيلي الشهير جواو كارلوس مارتينز من العزف على البيانو مجددا بفضل قفازات مبتكرة، وذلك بعد عقدين على فقدانه القدرة على استخدام أصابعه بسبب المرض.