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طالبان تعلن سيطرتها على عاشر مركز ولاية أفغانية

سيطرت حركة طالبان على مدينة غزني وسط أفغانستان لتستولي بذلك على عاشر مركز ولاية، تقع ولاية غزني على الطريق الرئيسي المهم الذي يربط كابل بقندهار.