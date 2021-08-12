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حرائق الغابات.. معلومات مهمة

يقسم الخبراء حرائق الغابات إلى نوعين، الأول ينجم عن عوامل طبيعية وتتراوح نسبة هذا النوع بين 10% و15%، في حين ينجم النوع الآخر عن عوامل غير طبيعية،
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