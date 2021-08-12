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الحصاد (2021/8/11)

ناقش حسن جمول في حصاد (2021/8/11) تطورات التصعيد العسكري في أفغانستان بعد تمكن حركة طالبان من بسط سيطرتها على 9 ولايات بالبلاد، كما تطرق إلى زيارة مدير المخابرات الأميركية إلى إسرائيل،